Cellnex factura 3.941 milions (+7,7%) i redueix pèrdues fins a 28 milions (-90,6%) el 2024

Cellnex va tancar l'exercici 2024 amb uns ingressos de 3.941 milions d'euros, un 7,7% més que un any enrere, i va reduir les pèrdues un 97,3%, fins a 28 milions, enfront dels 297 milions del 2023, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.

L'empresa ha destacat que està "prop d'aconseguir el 'break even'" per la millora dels ingressos i l'Ebitda, i que les pèrdues es donen pel deteriorament del valor dels actius d'Àustria i per les majors amortitzacions i costos financers associats al procés d'inversió del passat.

L'Ebitda ajustat va ser de 3.250 milions, un 8% interanual més, i l'Ebitda després d'arrendaments (Ebitdaal), de 2.386 milions, un 10,6% més.

El conseller delegat de la companyia, Marco Patuano, ha destacat la "sòlida execució operativa i al mateix temps, la disciplina en l'assignació de capital al llarg de tot l'any".

Ha definit els resultats financers com a bons i ha celebrat que des del 2023 l'empresa ha complert "totes i cadascuna" de les promeses realitzades.

Així mateix, ha recordat que en els propers dies s'iniciarà la retribució a l'accionista amb un programa de recompra d'accions de 800 milions d'euros, "la qual cosa suposarà un moment fonamental en la història de Cellnex".

FLUX DE CAIXA

Cellnex va tancar l'any havent multiplicat el flux de caixa lliure, fins als 328 milions d'euros, enfront dels 150 milions d'un any enrere.

L'empresa ha assegurat que l'any va tenir "un consistent rendiment comercial i una sòlida execució operativa", amb un augment dels PoPs del 6,5% en comparació de l'any anterior.

DEUTE I PREVISIONS

El deute net de la companyia a tancament de l'any era d'uns 17.100 milions d'euros, dels quals el 80% era a tipus fix, i compta amb una liquiditat immediata d'uns 4.400 milions.

Per negocis, els emplaçaments per a operadores de telecomunicacions van facturar 3.209 milions (+6,7%); els DAS, Small Cells i altres serveis de Xarxa, 271 milions (+16%); la Fibra, Connectivitat i Serveis de Coubicación, 201 milions (+21%), i la Radiodifusió, 260 milions (+3%).

A tancament de l'any, Cellnex comptava amb un total de 110.155 emplaçaments operatius: 24.911 a França, 22.638 a Itàlia, 16.817 a Polònia, 13.662 a Regne Unit, 8.771 a Espanya i 23.356 en la resta de països en els quals opera.

Cellnex ha avançat que després de les vendes a Àustria i Irlanda i el programa de recompra d'accions preveu tancar 2025 amb uns ingressos d'entre 3.950 i 4.050 milions d'euros.

L'Ebitda ajustat serà d'entre 3.275 i 3.375 milions; el flux de caixa lliure apalancat recurrent, d'entre 1.900 i 1.950 milions, i el flux de caixa lliure, d'entre 280 i 380 milions.