Cellnex executa un 8% del seu programa de recompra d'accions per 15,27 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha aconseguit una execució del 8% del programa de recompra d'accions aprovat pel consell d'administració al juliol per un import de 15,27 milions d'euros sobre el màxim de 200 milions, segons ha notificat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En total, el nombre d'accions comprades fins al 14 d'agost de 2026, en el marc de l'execució del programa de recompra, ascendeix ja a 563.133.
En l'última setmana, entre el 10 i el 14 d'agost, la companyia d'infraestructures de telecomunicacions ha adquirit un total de 343.992 accions pròpies a un preu mitjà ponderat de 27,40 euros per títol.