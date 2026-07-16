Cellnex i la Creu Roja creen una xarxa nacional de comunicacions d'emergència

DANNIS VAN DER HEIDEN - CELLNEX
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
Cellnex i la Creu Roja dels Països Baixos han arribat a un acord per posar en marxa una xarxa nacional de comunicacions d'emergència, informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.
La xarxa garantirà que els equips de rescat i emergències estiguin comunicats de manera més fiable, fins i tot durant crisis i emergències a gran escala, i aprofita els emplaçaments existents de Cellnex als Països Baixos juntament amb les instal·lacions de comunicació de la Creu Roja.
La CEO de Cellnex Netherlands, Marga Buijs, ha explicat que és "crucial" comptar amb una infraestructura fiable en situacions d'emergència, i que l'acord permet que el país sigui més segur i resilient.
El director general de la Creu Roja als Països Baixos, Harm Goossens, ha subratllat la necessitat que els equips de rescat puguin "confiar en comunicacions que funcionin, fins i tot quan les xarxes convencionals estan sota pressió".
La xarxa està dissenyada per reforçar els recursos de comunicació de les regions de seguretat existents, i que aporta robustesa addicional i una funcionalitat global que connecta els serveis regionals.