Cellnex avança l'objectiu de repartir dividends al 2025

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha avançat l'objectiu de repartir dividends al 2025, un any abans del previst, en un context marcat per la seva intenció de tornar a remunerar l'accionista, al qual fa "anys que demanen recursos", segons han confirmat a Europa Press fonts de la companyia.

En el 'Capital Markets Day' de Cellnex, que es va celebrar a Londres el març d'aquest any, el conseller delegat de la companyia, Marco Patuano, ja va comentar que l'empresa es comprometia a pagar un dividend d'almenys 500 milions d'euros a l'any a partir del 2026.

En concret, es tractaria d'un mínim de 3.000 milions entre 2026 i 2030, amb un increment anual del 7,5%.

Segons una entrevista publicada aquest divendres pel mitjà italià 'Il Sole 24 Ore', Marco Patuano ha assegurat que la companyia pretén avançar al 2025 una remuneració que pugui ser "substancial".

Durant la presentació de resultats del primer semestre, Patuano va explicar que al tancament de les vendes d'Irlanda i Àustria previstes per al primer trimestre del 2025, Cellnex valoraria destinar part d'aquests ingressos a pagar un dividend, subjecte al manteniment de la condició de ser 'grau d'inversió' ('investment grade') per part de les agències creditícies.

En aquest context, Patuano ha comentat que "la valoració d'una cartera és dinàmica, no estàtica" preguntat per si hi ha més operacions "en preparació".