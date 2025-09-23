Cellnex assumeix les iniciatives d'acció social que exercia la seva fundació

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha assumit les iniciatives d'acció social que exercia la seva fundació, que deixarà d'operar, per la qual cosa l'actual estructura i tota l'operativa quedarà integrada en la companyia.
Totes les línies de treball de caràcter social formaran part de l'operativa d'Afers Públics i Corporatius de Cellnex, en coordinació amb People, informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
L'objectiu és potenciar el voluntariat corporatiu, reforçar l'impacte internacional de la seva acció social als 10 països on opera i alinear-la amb el pla ESG del grup.