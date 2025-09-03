Publicat 03/09/2025 14:09

Cellnex assegura comunicacions crítiques en els operatius contra els incendis de l'estiu

Archivo - Arxivo - Façana de la seu de Cellnex
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha assegurat les comunicacions crítiques durant els operatius que s'han executat aquest estiu contra els incendis en 5 comunitats autònomes.

En un comunicat d'aquest dimecres, la companyia de telecomunicacions ha explicat que ha desplegat unitats mòbils i estacions base transportables i ha reforçat les seves xarxes de missió crítica.

Tot això, amb l'objectiu de "mantenir la coordinació permanent entre el servei d'emergències 112, les brigades forestals i protecció civil en escenaris de màxima complexitat".

Així, ha assegurat que tots els equips d'emergència "poguessin comunicar-se en tot moment, fins i tot en àrees sense cobertura convencional o on el foc havia danyat infraestructures".

En concret, Cellnex gestiona a Espanya xarxes crítiques com Comdes (Comunitat Valenciana), Rescat (Catalunya), Resgal (Galícia) i Xarxa Tetra (Navarra).

Contador