Cellnex assegura comunicacions crítiques en els operatius contra els incendis de l'estiu

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha assegurat les comunicacions crítiques durant els operatius que s'han executat aquest estiu contra els incendis en 5 comunitats autònomes.
En un comunicat d'aquest dimecres, la companyia de telecomunicacions ha explicat que ha desplegat unitats mòbils i estacions base transportables i ha reforçat les seves xarxes de missió crítica.
Tot això, amb l'objectiu de "mantenir la coordinació permanent entre el servei d'emergències 112, les brigades forestals i protecció civil en escenaris de màxima complexitat".
Així, ha assegurat que tots els equips d'emergència "poguessin comunicar-se en tot moment, fins i tot en àrees sense cobertura convencional o on el foc havia danyat infraestructures".
En concret, Cellnex gestiona a Espanya xarxes crítiques com Comdes (Comunitat Valenciana), Rescat (Catalunya), Resgal (Galícia) i Xarxa Tetra (Navarra).