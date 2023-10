Cellnex adquireix l'escocesa WHP Estates i suma una cinquantena de torres a la seva cartera

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Cellnex va comprar l'any passat l'escocesa WHP Estates, operació amb la qual va sumar una cinquantena de torres de telecomunicacions a la seva cartera, segons l'informe de la filial britànica de l'empresa i han confirmat fonts de l'empresa a Europa Press aquest dijous.

L'operació es va tancar per 13 milions de lliures (14,9 milions d'euros) i forma part de l'estratègia de creixement orgànic de l'empresa, ha avançat 'Cinco Días'.

Les mateixes fonts han explicat que es tracta de 'sites' destinats al desplegament d'infraestructures de telecomunicacions en entorns rurals d'Escòcia.

L'empresa que va guanyar el concurs per construir les torres no tenia experiència per gestionar-les i Cellnex les va adquirir per aprofitar el seu coneixement en infraestructures rurals.

Està previst que l'empresa passi a anomenar-se Towerlink UK després de l'operació.