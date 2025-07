El celler de Torelló a Gelida (Barcelona) obre una exposició dels seus 630 anys de viticultura

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El celler de Torelló, a Gelida (Barcelona), acaba d'obrir una exposició sobre els 630 anys d'història de la seva família, finca, masia i viticultura, mentre celebra també els 75 anys de la seva primera verema per a vi escumós.

'75 anys, 75 moments' ja s'ha pogut visitar aquesta setmana en un dels sopars del V Festival Gastronòmic Corpinnat, la marca col·lectiva catalana creada al marge de la DO Cava el 2019 per reunir cellers de vins escumosos i de la qual Torelló és cofundadora.

El document més antic és un pergamí del 1395: constata que el senyor de Gelida va establir una emfiteusi (cens) sobre el Mas de la Torrevella (actual ubicació de la finca Can Martí i de les seves masies Can Martí de Baix i Can Martí de Dalt) a favor de Jaume Miquel.

Miquel és avantpassat directe matern de les generacions 21 i 22, avui representades per Ernestina Torelló (que presideix Caves Torelló des del 1993) i els seus dos fills, Toni i Paco de la Rosa Torelló (actuals responsables del celler).

L'exposició forma part del recorregut de les visites enoturístiques a aquesta masia medieval: una de les sales subterrànies del celler mostra documents i fotografies que resumeixen la trajectòria des d'aleshores: des de la lluita contra la fil·loxera fins a la fundació de Corpinnat.

A més de documents històrics, hi ha imatges que evoquen celebracions de Torelló i la seva relació amb la gastronomia, grans cuiners i també personatges famosos, com la trobada amb els cantants Luciano Pavarotti, Josep Carreras i Plácido Domingo durant la seva gira 'Els tres tenors'.

ESCUMÓS CORPINNAT PER L'ANIVERSARI

Des del 1951, Francesc Torelló (pare d'Ernestina) va potenciar la industrialització vitivinícola a la finca i va començar a elaborar escumós i vi embotellat, amb el raïm de les vinyes de la finca Can Martí, quan aquests vins es coneixien com a 'xampanys'.

Per això s'ha fet una edició especial que homenatja els orígens de la casa: el Torelló 75 Aniversari Brut 2018, amb un disseny de l'estudi d'Enric Aguilera que s'inspira en la primera ampolla d'escumós embotellada el 1951, amb una rèplica fidel (que només afegeix la paraula Corpinnat) i un estoig creat per a aquesta ocasió.

Aquest llarga criança és fruit d'un cupatge clàssic del Penedès, amb els raïms xarel·lo (57%), macabeu (23%) i parellada (20%), de vinyes ecològiques de la Finca Can Martí i veremades a mà durant la collita del 2018: ha estat criat en 75 mesos en ampolla, un per cada any d'història que es commemora.