El celler Alella inicia una nova etapa amb el nom Art Laietà

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El celler Alella, amb més de tres dècades de trajectòria i impulsat per la família Pujol-Busquets Guillén, ha encetat una nova etapa amb el nom Art Laietà, amb la voluntat de "posar en valor l'art de fer vi com a ofici i el vincle profund amb el territori", informa en un comunicat aquest dimarts.
La directora adjunta del celler, Mireia Pujol-Busquets, ha explicat que Art Laietà és un homenatge al territori que ha vist créixer l'empresa i a les generacions que els precedeixen: "Els laietans ja conreaven vinyes en aquestes terres fa més de 2.000 anys", ha assegurat.
Després dels darrers anys marcats per la sequera, la verema del 2025 s'ha caracteritzat per "una primavera generosa en pluges i un estiu sec i saludable que han permès un desenvolupament òptim de la vinya i el raïm, amb una maduració homogènia i aromes concentrades" que anticipen, textualment, una anyada excepcional.