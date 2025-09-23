Celler Abadal, primer elaborador europeu a rebre el segell Fire Wine impulsat per CTFC

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Celler Abadal han signat aquest dimarts el "primer contracte" de col·laboració dins la iniciativa Fire Wine del projecte Fire Res, que certifica a nivell europeu el valor afegit que aporten els productors compromesos amb la gestió del territori per a la prevenció d'incendis forestals.
D'aquesta manera, el Celler Abadal serà "el primer d'Europa" a incorporar el segell distintiu Fire Wine Resilient Landscape als seus vins, informen CTFC i Abadal en un comunicat.
Amb la incorporació del segell, els consumidors podran identificar els productes procedents de cultius que fan "una aportació determinant" a la configuració d'uns paisatges mosaic més resilients i preparats per fer front al risc dels grans incendis forestals" en un context d'emergència climàtica i escalfament global.
En l'acte de signatura, que ha tingut lloc a les vinyes del Celler Abadal, hi han participat el director del CTFC, Antoni Trasobares; el propietari i l'enòleg d'Abadal, Ramon Roqueta i Miquel Palau, respectivament, acompanyats de les coordinadores de la iniciativa Fire Wine, Elena Górriz i Soazig Darnay.
Tots ells han coincidit a destacar la importància de la iniciativa "liderada des de Catalunya i d'abast europeu" en el camí cap a un nou paradigma al voltant de la cultura del risc i gestió territorial que doni resposta a la nova realitat climàtica.