Cela (BNG) troba útil la coalició Ara Repúbliques i enalteix "la col·laboració entre pobles"

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El membre de l'Executiva nacional del BNG i responsable de relacions internacionals, Rubén Cela, ha assegurat que la coalició Ara Repúbliques amb ERC, EH Bildu i Ara Més a les eleccions europees és molt útil, i ha enaltit "la col·laboració entre els pobles".

"Per nosaltres aquesta va ser una coalició molt útil fa cinc anys, que va garantir una gran feina en la defensa dels nostres respectius pobles", ha sostingut en la signatura de l'acord, a la seu d'ERC a Barcelona.

Cela ha celebrat que Ara Més s'hagi sumat als independentistes gallecs, bascos i catalans, i ha argumentat que, tot i que pertanyen a territoris diferents, tenen "molts valors i principis polítics importants" en comú.

Ha defensat que Ara Repúbliques és "una coalició àmplia, plural, oberta, transformadora i d'avenç social" que posarà el focus en la defensa de la democràcia, les llibertats i els drets col·lectius dels pobles i de les persones.

"Garantirem que l'escó del BNG no serà només l'escó d'una organització política, sinó un escó al servei de tot un país, com ho va ser al llarg d'aquests anys amb una ingent feina per part de la nostra companya Ana Miranda", ha conclòs.