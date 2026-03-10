Cecot i Vic Comerç col·laboraran en el suport al comerç i les empreses de Vic (Barcelona)

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El president de Cecot, Xavier Panés, i la presidenta de la Federació Vic Comerç, Núria Simón, han signat un conveni de col·laboració per reforçar el suport al comerç de proximitat i al teixit empresarial de Vic (Barcelona), informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
El conveni regula i amplia la prestació de serveis per a la federació, entre els quals destaquen l'assessorament laboral, fiscal i empresarial; un servei d'informació amb les últimes novetats normatives i d'ajuts, o l'accés a la borsa de treball de la patronal.
Amb l'acord, Vic Comerç s'incorpora com a soci de ple dret de Cecot, amb participació en l'Assemblea General i capacitat d'incidir en les polítiques de suport al comerç i l'empresa local.