Cecot va gestionar la formació de 14.027 persones i 1.187 activitats el 2025

Cecot Formació i Desenvolupament va gestionar el 2025 un total de 14.027 persones participants, ha organitzat 1.187 accions formatives i ha impartit 30.414 hores de formació, amb una "activitat intensa, diversa i plenament alineada amb les necessitats reals del mercat laboral i del territori", informa la patronal aquest dilluns en un comunicat.
"Els resultats de satisfacció avalen aquest compromís amb la qualitat", afegeix Cecot, ja que la valoració del personal formador va registrar una mitjana de 9,61 sobre 10; la valoració general de la formació, un 9,23, i la utilitat dels cursos per a la millora professional al lloc de feina, un 9,06 sobre 10.
A més a més, aquest enfocament "es reforça" amb la certificació de Cecot Formació i Desenvolupament en la norma ISO 9001:2025, que avala els seus processos de millora contínua i l'orientació a l'excel·lència.
"La formació és una eina clau al llarg de tota la vida professional. Tant les persones que estan treballant com les que es troben en situació de desocupació necessiten actualitzar i ampliar competències per adaptar-se a un mercat laboral en constant canvi", ha assenyalat la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez Puig.
Al llarg de l'any passat, Cecot va impulsar el desenvolupament de projectes de formació a mida per a empreses, amb programes dissenyats específicament segons les necessitats de cada organització.