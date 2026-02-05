Cecot va assessorar en 630 transmissions d'empreses el 2025, un "rècord" que supera les xifres prepandèmia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El programa Reempresa de Cecot, que facilita la compravenda d'empreses en procés de traspàs mitjançant assessorament i suport a emprenedors i empresaris, ha tancat l'exercici 2025 amb 630 transmissions empresarials, amb la qual cosa bat un nou "rècord" i supera les xifres prèvies a la pandèmia.
Així ho han manifestat aquest dijous el president de la patronal, Xavier Panés, i la directora del departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial, Laura Sallent, durant la presentació dels resultats del 2025 de l'àrea d'Emprenedoria i Creixement Empresarial, informa la patronal en un comunicat.
Una dels principals conclusions és que les 630 transmissions empresarials "han permès salvaguardar 1.822 ocupacions i generar una inversió induïda de 43,6 milions d'euros", i converteixen així el 2025 en el millor exercici del programa des del seu inici.
En l'àmbit de la consolidació i el creixement empresarial, el servei HelpEmpresa ha registrat un increment del 41% en el nom d'empreses assessorades respecte al 2024, amb un total de 273 empreses ateses.
Les dades preliminars de l'estudi de supervivència empresarial mostren que el 86% dels empreses continuen en funcionament després de les intervencions, i que 7 de cada 10 han introduït "canvis rellevants" en el seu model de negoci.