Cecot tanca la segona edició del seu Postgrau en Transformació Digital per a pimes amb Eada

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La segona edició del Postgrau en Transformació Digital per a pimes impulsat per Cecot i Eada Business School ha culminat aquest dijous, després de set mesos en els quals els 19 participants han adquirit capacitats per desenvolupar i aplicar estratègies de digitalització.

La directora de Cecot Formació, Eulàlia Martínez, ha assegurat que estan "molt satisfets" amb els resultats obtinguts, ja que els participants --equips directius-- han mostrat un elevat nivell de compromís i implicació.

"Molts ja estan implementant accions concretes", ha celebrat Martínez: el programa compta amb 150 hores de formació i està subvencionat per la Unió Europea en el marc dels NextGeneration EU i d'un programa del Ministeri per a la Transformació Digital.