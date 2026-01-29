Cecot s'uneix a les demandes sobre el nou finançament d'una vintena d'entitats econòmiques

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha expressat el seu suport a la valoració sobre la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic (SFA) que han emès aquest dijous una vintena d'entitats econòmiques de Catalunya, en la qual és valora positivament, tot i que es considera insuficient, informa la patronal aquest dijous en un comunicat.
"Valorem positivament que després d'anys de bloqueig s'hagin iniciat els tràmits per reformar un sistema caducat que tensiona els serveis públics i limita la capacitat de progrés econòmic", ha assegurat el president de Cecot, Xavier Panés.
Panés ha ressaltat que la patronal coincideix amb les entitats signatàries en que la proposta s'ha d'entendre com un punt de partida, "i no pas com un d'arribada".
En el comunicat, Cecot ha defensat que els elements clau d'aquest comunicat han estat defensats reiteradament per la patronal altres vegades, com la necessitat de garantir la suficiència financera de les comunitats autònomes, reduir la discrecionalitat del sistema o reforçar la corresponsabilitat fiscal i assegurar que es compleixi el principi d'ordinalitat.
"Quan es tracta de defensar plantejaments de país amb una mirada a mig i llarg termini, és fonamental que el món econòmic i empresarial actuï de manera alineada", ha conclòs Parés.
VALORACIÓ CONJUNTA
La declaració conjunta a la qual es remet Cecot ha estat emesa aquest dijous per Barcelona Global, el Cercle d'Economia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec, RACC i les 13 cambres catalanes.
En el comunicat, les entitats han defensat que la proposta de finançament "és un punt de partida per assolir nivells de justícia i transparència més alts en el finançament del territori, tot i que està allunyat de les quotes d'autogovern als quals Catalunya aspira" i ha demanat unitat política als partits per garantir que els avenços obtinguts es consolidin en el futur.