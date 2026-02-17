Cecot subratlla el paper dels serveis proactius per prevenir la insolvència empresarial

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha subratllat el paper dels serveis proactius per prevenir la insolvència empresarial, durant la jornada 'Com crear o millorar els serveis proactius que ofereixen les administracions', organitzada per la Generalitat dins el projecte europeu Interreg ProacSME.
En un comunicat aquest dimarts, la patronal explica que aquest projecte està orientat a impulsar serveis públics més proactius, digitals i eficients de tot Europa.
La trobada ha mostrat com les administracions públiques poden anticipar necessitats, reduir càrregues burocràtiques i oferir serveis adaptats a la ciutadania i les empreses.
En la seva participació, la patronal ha valorat la importància d'aquestes eines d'alerta per "millorar la supervivència de les pimes".
La directora del servei HelpEmpresa de Cecot, Laura Sallent, ha explicat que les pimes "no identifiquen a temps els senyals que indiquen risc d'insolvència" i que projectes com ProacSME permeten tenir aquestes eines.