Cecot i SAP signen un acord per impulsar la formació especialitzada a Catalunya

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha signat dos acords "estratègics" amb SAP i l'Associació d'Usuaris de SAP a Espanya (Ausape) per impulsar la formació especialitzada en aquest sistema a Catalunya, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
La voluntat és connectar l'oferta formativa oficial amb les necessitats reals de les empreses i amb una demanda de talent creixent.
SAP és una "tecnologia clau" per a la gestió dels processos de negoci i la transformació digital de les empreses, i millora l'eficiència, l'escalabilitat i la viabilitat de les organitzacions.
El secretari general de Cecot, Oriol Alba, ha explicat que "SAP és una tecnologia altament demandada i estratègica" per a la competitivitat de les empreses.
L'acord permet impulsar programes de formació oficial de SAP per a empreses, professionals en actiu i persones que es vulgui reciclar laboralment.