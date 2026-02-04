Publicat 04/02/2026 13:30

Cecot i SAP signen un acord per impulsar la formació especialitzada a Catalunya

Moment de la signatura de l'acord
CECOT

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha signat dos acords "estratègics" amb SAP i l'Associació d'Usuaris de SAP a Espanya (Ausape) per impulsar la formació especialitzada en aquest sistema a Catalunya, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.

La voluntat és connectar l'oferta formativa oficial amb les necessitats reals de les empreses i amb una demanda de talent creixent.

SAP és una "tecnologia clau" per a la gestió dels processos de negoci i la transformació digital de les empreses, i millora l'eficiència, l'escalabilitat i la viabilitat de les organitzacions.

El secretari general de Cecot, Oriol Alba, ha explicat que "SAP és una tecnologia altament demandada i estratègica" per a la competitivitat de les empreses.

L'acord permet impulsar programes de formació oficial de SAP per a empreses, professionals en actiu i persones que es vulgui reciclar laboralment.

Contador

Contingut patrocinat