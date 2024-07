Cecot s'adhereix a la campanya 'Basta ya' de Cepyme per la "llibertat d'empresa"

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Cecot s'ha afegit a la campanya 'Basta ya' impulsada per Cepyme per la "llibertat d'empresa" i que mostra el malestar generat per, textualment, la contínua intervenció i modificació de normes que regulen les relacions laborals per part del Govern central.

La patronal catalana ha assegurat que aquestes intervencions "no tenen en compte l'impacte" dels canvis normatius sobre les pimes, que ha recordat que són el 98% de les empreses a Catalunya.

El president de l'organització, Xavier Panés, ha assegurat que regular per decret-llei la reducció de la jornada, els salaris o el temps de treball "és l'antítesi del concert social i està lluny d'un diàleg" amb els agents implicats.