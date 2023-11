Cecot retreu a ERC i Junts la "inexistència d'acords" laborals per investir Sánchez

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha expressat "preocupació per la inexistència d'acords en matèria laboral" en els pactes assolits per ERC i Junts amb el PSOE per a la investidura del seu candidat a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez.

En concret, la patronal ha criticat que l'acord amb els socialistes i Sumar "no té en compte la realitat del teixit productiu espanyol", en un comunicat d'aquest dimecres.

Així, ha sostingut que "limita la capacitat de negociació col·lectiva, restringeix les possibilitats de modificació de les condicions de treball, dificulta els processos de reestructuració empresarial i augmenta la judicialització dels conflictes laborals".