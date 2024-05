Cecot reclama acords per "aconseguir estabilitat en el Govern" i impulsar reformes pendents

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Cecot reclama acords entre les forces polítiques "per aconseguir estabilitat en el Govern i poder desenvolupar reformes pendents i impulsar propostes que trenquin l'immobilisme de les últimes dècades i permetin avançar l'economia productiva", informa en un comunicat aquest dilluns.

Després dels resultats de les eleccions de diumenge, la patronal demana als partits que arribin a acords i un consens per resoldre les reformes estructurals pendents al país "des de les infraestructures, passant per la sanitat, l'ensenyament o l'administració pública, com últimament ha insistit l'entitat.

En vista d'uns resultats que no donen la majoria absoluta a cap dels partits, "caldrà apostar per la cultura del diàleg", ha afirmat el president de Cecot, Xavier Panés, qui també creu que s'obre un temps de pactes per retornar l'estabilitat política i institucional a Catalunya.