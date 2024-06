Cecot rebutja la proposta de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Cecot, Xavier Panés, ha mostrat el rebuig de la patronal a la proposta de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, ha explicat l'organització en un comunicat aquest dijous després de l'assemblea ordinària anual.

Panés ha afegit que aquesta mesura tindrà un impacte negatiu en les empreses i que no comparteixen "la manera com s'està procedint", i ha lamentat que no recull l'esperit del diàleg social.

"Creiem que no s'està donant un diàleg sinó un monòleg dirigit per les presses que dificulta trobar punts de consens per a un tema que és de calat i requereix anàlisi i temps de debat", ha afegit.

La patronal va tancar el 2023 amb un "gran creixement" en la prestació de serveis a empreses i professionals, amb més d'11.380 persones formades i més de 20.300 gestions telefòniques ateses.

L'organització també va recuperar i va incrementar els nivells prepandèmia amb "582 reempreses d'èxit", 1.460 llocs de feina salvats i una inversió induïda de 35,7 milions d'euros.