La Cecot publicarà semestralment un nou Baròmetre Industrial amb Oriol Montanyà

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cecot ha impulsat la publicació semestral d'un nou Baròmetre Industrial juntament amb el doctor en Economia i Empresa i professor de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), Oriol Montanyà, com a eina de seguiment de l'activitat industrial i manufacturera a nivell català, espanyol i internacional, centrada en la productivitat, la sostenibilitat i la competitivitat.
La patronal reprèn aquest projecte, iniciat el 2023, amb l'objectiu de posar èmfasi en indicadors de producció, demografia, mercat laboral i preus de matèries primeres, alhora que s'aprofundirà en qüestions d'interès com l'absentisme, la innovació i la recerca o el comerç internacional, entre d'altres, informa aquest dimarts en un comunicat.
El baròmetre analitzarà i aportarà noves propostes que acompanyin la indústria catalana en el seu creixement i consolidació "després d'haver fet un gran exercici de resiliència amb una lenta recuperació postcovid i en un context incert fruit de múltiples conflictes bèl·lics a escala geopolítica".
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha explicat que a través de les dades d'aquest baròmetre exigiran una "resposta àgil i efectiva per part del conjunt de les administracions" i que implementin polítiques industrials i d'autonomia estratègica.
Per la seva banda, Montanyà ha afirmat que el nou baròmetre aportarà informació rigorosa per "impulsar polítiques públiques orientades a la consolidació del teixit industrial existent, facilitar l'accés al finançament per a projectes de transformació empresarial i promoure el creixement i competitivitat de les pimes industrials".