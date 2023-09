Cecot preveu que els empresaris de les pimes necessitaran ajuda amb la seva salut mental

Estudien ampliar el nombre de professionals dedicats a la psicologia en el seu programa d'assessorament

La patronal Cecot ha previst que els empresaris de les petites i mitjanes empreses necessitaran assessorament, suport i ajuda amb la seva salut mental a causa de l'actual i futura situació de l'economia catalana.

Ho ha dit Xavier Panés, president de Cecot, en una roda de premsa aquest dimecres al costat de Laura Sallent, directora del Departament d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de la patronal, i Alexandra Planella, l'assessora d'estratègia empresarial del servei HelpEmpresa.

Panés ha incidit que els efectes de la inflació, els canvis en els tipus d'interès i la morositat afectaran especialment les pimes, i ha emfatitzat que necessitaran assessorament com el que ofereix Cecot amb el programa HelpEmpresa.

Ha destacat que la patronal té l'objectiu de posar "les persones al centre de l'equació" i que això implica cuidar l'empresari també en els aspectes psicològics.

SERVEI DE PSICOLOGIA

Sallent ha detallat que la patronal compta des del maig del 2022 amb un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que ofereix a Cecot una psicòloga per orientar els usuaris i ha concretat que estudiaran ampliar el nombre de professionals si la demanda creix.

Ha destacat la importància del servei perquè qualsevol projecte que impulsa una persona que emocionalment "no sent les forces per impulsar-lo, no tindrà èxit", però ha confessat que als empresaris els costa acceptar que necessiten suport psicològic.

Planella ha analitzat que el principal problema és que la majoria dels empresaris "funcionen amb el pilot automàtic" i que cal fer un exercici de reflexió sobre el futur de l'empresa i els límits de cada treballador.

"El primer que ha de fer un empresari és escoltar-se, l'empresa és el seu reflex", ha puntualitzat, després de recordar que la clau per a un bon acompanyament és l'empatia i l'escolta activa.

El soci i administrador de Nauticologic i usuari de HelpEmpresa, Joan Manel Barberà, ha explicat que el problema dels empresaris és la "sensació d'anar a cegues" sense conèixer els sacrificis i oportunitats de les seves empreses.