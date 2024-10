Cecot premia a Joan Planes (Fluidra) amb el reconeixement a la Personalitat 2024

També guardona a Coca-Cola Europacific Partners, Comexi, Mat, Torrons Vicens o Azbil Telstar

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha atorgat al fundador i president d'honor de Fluidra, Joan Planes, el seu reconeixement a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria empresarial.

L'hi ha lliurat aquest dilluns en el marc de la 29 Nit de l'Empresa de la Cecot, que s'ha celebrat a L'Auditori de Barcelona i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el president del Parlament, Josep Rull.

També han estat presents el delegat del Govern, Carlos Prieto; els consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper i Jaume Duch, i els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès.

Per part de Cecot, han participat el president, Xavier Panés i els seus vicepresidents, i també el president de la Càmera de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Cepyme, Gerardo Cuerva; el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.

JOAN PLANES

Planes ha parlat en nom de tots els guardonats i ha mostrat el seu agraïment pel premi: "És un motiu d'anar-nos donant empentes perquè seguim amb ganes de continuar".

Ha repassat la seva trajectòria vital, que es va iniciar en un poble de 100 habitants --Estamariu (Lleida)--, i ha mostrat la seva satisfacció pels seus assoliments.

"Estic satisfet perquè he aconseguit una empresa realment important. Segurament la primera en el sector de la piscina i el 'wellness' del món", ha dit.

PREMIS

Cecot també ha atorgat el reconeixement a l'Eficiència Energètica i Sostenibilitat --patrocinat pel Port de Barcelona-- a Coca-cola Europacific Partners.

Per la seva banda, el reconeixement a la Transformació digital del sector indústria --patrocinat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)-- ha estat per Comexi, i del sector serveis --patrocinat per eDiversa Group--, a Mat Product & Technology.

El reconeixement al Comerç Innovador, que té el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat, ha estat para Torrons Vicens.

RESTA DE GUARDONS

Cecot també ha atorgat el reconeixement a la jove iniciativa empresarial --promogut per Cercle Cecot de Joves Empresaris i patrocinat per Occident-- a Centres Mercè Torguet.

El 9 Reconeixement CaixaBank a la Pime responsable ha estat para Escola Ginebró i el 7 Premi Vitaly Empresa Saludable, per Azbil Telstar.

El reconeixement a l'impuls a l'associacionisme empresarial ha estat per l'Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil i pel Gremi de la Fusta.

Finalment, Cecot ha atorgat el reconeixement a l'Empresa Centenària a l'Editorial Clie, Casas The Shoe Town i Companyia General Càrnia.