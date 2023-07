Cecot obre el termini per presentar candidatures als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha publicat les bases i obert el termini perquè empreses i emprenedors amb seu a Catalunya puguin presentar la seva candidatura a la 28a edició dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial, ha informat aquest divendres en un comunicat.

Els premis es lliuraran el pròxim 26 d'octubre en una trobada que se celebrarà al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i el termini està obert fins al 15 de setembre.

En l'edició d'aquest any, la patronal ha canviat la denominació 'La nit de l'Empresari' per 'La nit de l'Empresa', ja que, segons ha explicat el president, Xavier Panés, l'empresa està formada per "la propietat, l'accionariat, l'equip de governança, l'equip de professionals de les plantilles i els col·laboradors".

La voluntat dels guardons és distingir públicament empreses, persones i institucions "que han fet i estan fent un esforç important per al desenvolupament econòmic i empresarial des de qualsevol àrea".

En total, es lliuraran nou premis i compten amb el suport del Port de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat, eDiversa Group, la xarxa Banc, CaixaBank i Grup Preving - Vitaly.