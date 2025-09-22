Cecot obre 80 cursos aquest trimestre per respondre a les necessitats del mercat laboral

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Cecot Formació oferirà més de 80 cursos durant l'últim trimestre de l'any per "donar resposta a les necessitats de formació i reciclatge en un mercat laboral cada vegada més competitiu i canviant".
L'oferta cobreix àmbits com digitalització, lideratge, idiomes, benestar o cuina, i està orientant a professionals en actiu, empreses i persones que busquen feina, segons ha informat aquest dilluns la patronal en un comunicat.
A més de l'oferta oberta, el centre també posa a disposició de les empreses formació a mida, adaptada a les necessitats específiques de cada organització i amb la possibilitat de ser bonificada a través de la Fundae.
En aquest àmbit, destaquen els programes en transformació digital, lideratge, igualtat i prevenció de riscos, idiomes i sostenibilitat.
Amb aquesta doble línia --formació oberta i formació a mida per a empreses--, el centre vol consolidar la seva "aposta per un aprenentatge útil, pràctic i amb retorn immediat, tant per a les persones com per a les organitzacions".
Cecot Formació va tancar l'exercici 2024 amb 998 accions formatives, la qual cosa es tradueix en 29.876 hores de formació impartides i un total de 10.896 alumnes formats.