Cecot nomena Josep Maria Serena president de la seva Comissió d'Energia

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Cecot ha nomenat l'expresident del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) d'Espanya Josep Maria Serena com a nou president de la seva Comissió d'Energia, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

Serena substitueix en el càrrec Josep Rull, que va posar el càrrec a disposició de la patronal per poder concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12M.

Serena ha explicat que els objectius del seu mandat passen per una presidència col·legiada per assolir les necessitats empresarials, situar Cecot com l'ens de referència per a les pimes davant els òrgans que elaboren lleis i plans, i convertir la Comissió en un espai de reflexió.