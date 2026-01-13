Cecot llança un programa de formació professional ocupacional dual en sectors estratègics

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Cecot Formació i Desenvolupament ha llançat un programa de formació professional ocupacional dual en sectors estratègics, informa en un comunicat aquest dimarts.
La iniciativa combina formació i experiència laboral real "per millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'atur".
El programa permet obtenir un certificat professional i accedir a un contracte de formació en alternança en empreses del territori, amb acompanyament personalitzat durant tot el procés.
L'objectiu és "facilitar l'entrada al mercat laboral" en sectors amb alta demanda de professionals, com la fabricació mecànica o l'àmbit sociosanitari.
El programa està pensat especialment per a persones d'entre 16 i 29 anys, tot i que està obert a altres col·lectius, com els més grans de 29 anys, aturats de llarga durada, més grans de 45 anys o persones que necessiten requalificar-se.