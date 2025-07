Cecot lamenta que el Congrés "frena mesures per a la competitivitat empresarial"

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha lamentat que la "manca d'acord polític" al Congrés frena mesures clau per a la competitivitat empresarial i la transició energètica, ha informat aquest divendres en un comunicat.

La patronal ha posat com a exemple la paralització del Reial Decret Llei 7/2025, que "deixa en suspès iniciatives imprescindibles per al desplegament de les renovables, l'impuls de l'autoconsum i la reducció de costos energètics per a les empreses".

La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de l'entitat alerta que la situació regulatòria "posa en risc la viabilitat de sectors com les indústries electrointensives i frena inversions clau per al país".

Sobre el Reial Decret Llei 7/2025, assegura que, entre les mesures proposades, destacaven els plans d'avaluació de les obligacions dels agents del sistema, inspeccions periòdiques a càrrec dels gestors de la xarxa de distribució i l'obligació de Red Eléctrica, com a operador del sistema, d'elaborar propostes normatives per millorar el control de la tensió, entre d'altres.

"Aquest grau d'inestabilitat regulatòria és inacceptable i pot comprometre la viabilitat d'un teixit industrial ja prou tensionat", ha assenyalat el president de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cecot, Oriol Xalabarder, qui ha demanat un pacte d'estat en matèria energètica.