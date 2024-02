Cecot insta a agilitzar els pressupostos del 2024 i valora l'augment de la despesa en indústria

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha instat aquest dimecres els partits polítics a agilitzar l'aprovació dels comptes de la Generalitat 2024, en què valora l'augment de la despesa en indústria, a més de la inclusió, "per primera vegada", d'un programa per a la millora de polígons, informa en un comunicat.

"Tothom sap que disposar d'uns pressupostos és necessari i imprescindible per poder prendre decisions, executar accions i, en conseqüència, mantenir l'activitat en una empresa, en el desenvolupament de projectes particulars i vitals, i òbviament en un país", ha assegurat el president de Cecot, Xavier Panés.

Considera que el pacte entre el Govern i el PSC "és un pas endavant en la concreció d'uns pressupostos generals per a la Generalitat", i insten els partits de l'arc parlamentari a que accelerin i agilitzin el debat i la seva aprovació.

Panés afirma que els comptes haurien d'estar aprovats cada any al gener, tal com fan les empreses, per poder planificar les actuacions de l'any en curs, en les seves paraules.

La patronal catalana destaca com aspectes positius dels nous pressupostos l'increment de la dotació econòmica en ensenyament, habitatge o sanitat, i "en àmbits que es poden convertir en estructurals com pal·liar els efectes de la sequera".

ARRELAMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL

Panés també valora la proposta d'incrementar en 47,7 milions el suport directe a la indústria, un sector que, a parer seu, ha de guanyar pes per "l'arrelament de l'activitat que genera als territoris, d'ocupació de qualitat, de sous més elevats i de generació d'indústria auxiliar al voltant", concreta Panés,

També destaca que l'acord "contempli per primera vegada un programa de 25 milions d'euros per a la millora de polígons industrials".