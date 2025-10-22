Cecot incorpora el president de Leitat al seu comitè executiu

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha incorporat el president del centre tecnològic Leitat, Ramon Pastor, al seu comitè executiu, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Amb més de tres dècades d'experiència en el sector tecnològic i industrial, la patronal creu que Pastor aportarà "una mirada global sobre transformació digital i sostenibilitat".
Amb aquesta decisió, Pastor també passa a formar part de la junta directiva i de l'assemblea general, "reforçant el compromís de la patronal" amb el creixement sostenible, la innovació, la competitivitat de les pimes i la transferència tecnològica.