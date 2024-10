Cecot inaugura una nova seu a l'Eixample de Barcelona per "facilitar l'accés" als seus serveis

Ofereix serveis d'emprenedoria, creixement i consolidació empresarial

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Cecot ha inaugurat una nova seu a Barcelona, situada a l'Eixample, que té l'objectiu de "facilitar l'accés" als seus serveis, informa en un comunicat aquest dimarts.

La seu va ser inaugurada dilluns pel president del Parlament, Josep Rull; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i el president de la patronal, Xavier Panés.

Panés ha recordat que Cecot té oficines a Barcelona des del 2006 per oferir serveis relacionats amb l'emprenedoria, el creixement i la consolidació empresarial.

Ha afegit que la nova seu respon al "creixement del volum d'usuaris i l'increment de col·lectius sectorials i professionals", que ha augmentat la demanda.

La patronal ha explicat que l'antiga ubicació "suposava un fre per a l'atenció dels usuaris, però també dels equips de treball", per les males connexions i la manca de serveis.

AUTORITATS

Rull ha valorat positivament la presència de Cecot a Barcelona i ha destacat "la constant implicació de l'entitat en temes de país".

Sàmper, per la seva banda, ha subratllat la importància de la col·laboració publicoprivada "ben entesa i ben gestionada" per aconseguir resultats positius per a la ciutadania.