Cecot impulsa un projecte per reforçar l'ús del català en l'entorn empresarial

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha impulsat el projecte CATempresa Plus, amb el qual vol reforçar l'ús del català en l'entorn empresarial, informa en un comunicat aquest dilluns.

El projecte integra tres actuacions: episodis visuals sobre les interferències de l'anglès en el català, una proposta de formació d'equips amb el català com a eix central i un joc per a mòbils per a l'acolliment de treballadors en català.

L'assessor en responsabilitat social de Cecot, Pere Ejarque, ha explicat que "històricament, l'empresa ha estat un actor principal en el foment de la llengua" i que la internacionalització ha provocat un afebliment de l'ús del català en les companyies.