Cecot impulsa dos programes d'orientació per a 600 persones davant el "dèficit" de talent en les empreses

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha engegat els programes d'orientació laboral 'Projecta't' i 'Orienta', amb els quals preveu atendre 600 persones fins a finals del 2026 davant el "dèficit" de professionals qualificats en el teixit empresarial, segons ha informat en un comunicat aquest divendres.
El programa 'Projecta't', enfocat a treballadors en actiu de sectors estratègics (digital, salut, agroalimentari, metall, química i serveis), preveu arribar a 400 professionals aquest any.
Per la seva banda, 'Orienta' s'adreça a 180 persones en situació de desocupació o precarietat laboral, amb seus a Barcelona i Terrassa.
La patronal destaca que tots dos projectes combinen l'acompanyament personalitzat amb la prospecció empresarial directa.
Des del 2022, més de 1.200 persones han passat per aquests itineraris, que ara també incorporen recursos per cercar feina mitjançant la intel·ligència artificial.