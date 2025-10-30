Cecot Formació impulsa una oferta de cursos subvencionats per millorar l'ocupabilitat d'aturats

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Cecot Formació ha presentat la nova programació dels seus cursos de formació professional de Grau C per millorar l'ocupabilitat d'aturats el 2026, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
Els programes començaran al gener i tenen l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i la qualificació professional en sectors "amb gran demanda laboral".
Els programes combinen formació teòrica i pràctica i inclouen més hores de pràctiques en empreses, amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral i oferir una experiència professional "real".