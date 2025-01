Cecot dona més de 350 joguines a la campanya 'Cap infant sense joguina' de la Creu Roja

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

Els socis i treballadors de la confederació empresarial Cecot han donat més de 350 joguines a la campanya 'Cap infant sense joguina' que impulsa la Creu Roja, en un acte de lliurament que ha tingut lloc aquest dijous, informa Cecot en un comunicat.

La donació s'ha vehiculat a través de Cerclemón, la branca solidària de la confederació, que ha impulsat les donacions entre el seu personal i les empreses associades, a més de la participació del Gremi de Transportistes i Logística de Catalunya, en una iniciativa en la qual col·labora des de fa anys Cecot.

Hi han participat la presidenta de la Creu Roja Joventut de Terrassa (Barcelona), Paula Fortuny, i la presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez, en una iniciativa que pretén combatre l'aïllament social de nens en situació de vulnerabilitat.

Fortuny ha destacat l'impacte a la ciutat de la campanya que aquest any arriba a la 30a edició: "En el cas de Terrassa es recolliran i distribuiran joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i cooperatives entre 1.500 i 2.000 nens de la ciutat".

Per la seva banda, Sánchez ha assenyalat que en un moment complex com l'actual hi ha famílies que no poden arribar a final de mes, amb el que això suposa per als nens: "Hi ha moltes famílies que no arriben o estan tenint dificultats per arribar a final de mes per cobrir les necessitats mínimes vitals a les quals tots tenim dret".