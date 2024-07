Cecot diu que el preacord PSC-ERC és un pas endavant per tenir un finançament "just"

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El comitè executiu de Cecot ha dit que el preacord aconseguit entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat és "un pas endavant en l'assoliment d'un finançament just per a Catalunya", ha explicat la patronal en un comunicat aquest dimecres.

Ha valorat que la proposta sigui "fruit del diàleg i la negociació política" i que reculli, segons l'organització, les demandes i reivindicacions de la ciutadania i el teixit empresarial.

Ha destacat el pacte perquè l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) sigui l'ens que recapti i gestioni els impostos a Catalunya, i que el preacord reculli l'impuls a la indústria i la reindustrialització.

També ha posat en valor el programa pime transversal a les polítiques productives del Govern, que Cecot considera que recull una de les seves reivindicacions històriques.

No obstant això, el president de la patronal, Xavier Panés, ha assenyalat que l'experiència prèvia fa que la patronal sigui "prudent amb el grau de consecució d'algunes propostes i mesures" del text.