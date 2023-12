La Cecot desenvolupa un joc per al mòbil per fomentar l'ús del català en empreses

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha desenvolupat un joc en català per al mòbil per fomentar l'ús de la llengua en empreses, "especialment per a l'acolliment de persones treballadores".

Segons un comunicat de la patronal d'aquest dimecres, el joc està disponible en el Portal del Català a l'Empresa de Cecot i s'ha fet en col·laboració amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat.

El joc es diu CATmòbil, consta de 300 preguntes de 15 àrees temàtiques i és "una eina de promoció de la llengua catalana en l'empresa i des de l'empresa".