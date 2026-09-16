Cecot demana al Ministeri d'Hisenda que confirmi el calendari de Verifactu

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha demanat al Ministeri d'Hisenda que confirmi amb urgència el calendari definitiu de desplegament de Verifactu per evitar "una nova situació d'incertesa empresarial".
En una carta remesa al ministre Arcadi España, la patronal defensa la necessitat de disposar d'un marc estable perquè les empreses puguin planificar adequadament les seves inversions, assignar recursos i prendre decisions organitzatives amb garanties, ha informat aquest dimecres Cecot en un comunicat.
L'entitat ha assegurat defensar els "objectius de digitalització i modernització que persegueix Verifactu" però ha demanat que els desplegaments normatius es facin amb previsibilitat, seguretat jurídica i una comunicació anticipada suficient.