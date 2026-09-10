Cecot demana mesures urgents per accelerar la transició energètica davant l'escalada de costos

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha alertat que l'escalada de costos energètics de les últimes setmanes ha tornat a generar una situació d'incertesa entre les empreses i està tenint repercussions directes en la competitivitat industrial, per la qual cosa ha demanat mesures urgents per accelerar la transició energètica.
En un comunicat aquest dijous, la patronal explica que veu prioritari incrementar el desplegament d'energies renovables per reduir la dependència energètica amb l'exterior i augmentar la generació d'energia sostenible.
Ha recordat, no obstant això, que la transició energètica no es resol únicament amb més generació renovable, sinó que requereix "una profunda adaptació" de les infraestructures elèctriques i una xarxa més flexible i resilient.
La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de Cecot ha destacat especialment l'emmagatzematge elèctric, que consideren clau per garantir l'estabilitat del sistema, facilitar la integració de les renovables i reduir l'exposició a episodis de volatilitat de preus.
En paral·lel, la patronal també ha reclamat una revisió dels elements fiscals i regulatoris que acaben per encarir el cost final de l'energia per a les empreses, i impulsar en el seu lloc una fiscalitat que incentivi les inversions en eficiència energètica, electrificació i descarbonització.