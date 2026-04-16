La Cecot demana "flexibilitat" davant el debat sobre la instauració del teletreball

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha demanat "flexibilitat" davant el debat europeu sobre la proposta d'instaurar un dia setmanal de teletreball com a mesura per reduir el consum energètic, informa aquest dijous en un comunicat.
En aquest sentit, ha defensat que el teixit productiu català és divers i amb un fort pes de la indústria, la logística i els serveis presencials per la qual cosa "qualsevol mesura vinculada a l'organització del treball hauria de tenir en compte aquesta pluralitat".
Per la patronal, els grans reptes com la transició energètica requereixen solucions flexibles i adaptades, no respostes uniformes, i ha defensat que Catalunya no disposa d'una xarxa de transport públic de qualitat "que garanteixi la mobilitat col·lectiva necessària".
Així mateix, la Cecot ha advertit que, en cas que el debat avanci cap a una regulació, cal tenir en compte que no totes les activitats són teletraballables; que les empreses, sobretot les pimes, necessiten temps per adaptar-se als nous models de treball, i que existeix el risc de generar desigualtats entre treballadors.
A més a més, sosté que l'impacte energètic no és lineal ni automàtic, ja que part del consum es pot traslladar del centre de treball a les llars, amb resultats diferents segons les condicions dels habitatges.