Cecot demana als partits que desbloquegin els pressupostos catalans

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha reclamat als partits polítics catalans que desbloquegin els pressupostos de la Generalitat del 2026, en un comunicat aquest dimecres.
El president de l'organització, Xavier Panés, ha assegurat que "és imprescindible que els partits arribin a consensos amplis" i que situïn l'interès del país per sobre l'estratègia partidista.
"Sense un acord polític, el país corre el risc de tornar a quedar encallat. Necessitem pressupostos per continuar avançant, per decidir i per activar projectes essencials per a la ciutadania i per a l'activitat econòmica", ha dit.
La patronal ha assenyalat que Catalunya "només podrà mantenir el seu model de benestar si reforça les seves bases productives", especialment en indústria i innovació empresarial.
En tot cas, ha demanat que s'ampliïn i blindin pressupostàriament les mesures de suport al desenvolupament econòmic i el teixit productiu.