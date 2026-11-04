Cecot defensa que la vaga general "no és la resposta" a la crisi de l'habitatge

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha assegurat que comparteix la preocupació per la crisi de l'habitatge, però "considera que una vaga general no és la resposta", en un comunicat aquest dimecres.
La patronal ha dit que és "un problema social i estructural" que requereix més polítiques públiques sostingudes, més oferta d'habitatge i més col·laboració públic-privada.
El president de l'organització, Xavier Panés, ha dit que el problema de l'habitatge és "real, greu i compartit, però no es resoldrà aturant l'activitat econòmica".