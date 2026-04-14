Cecot defensa la regularització de migrants com una eina per facilitar la contractació

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha valorat la regularització extraordinària de migrants com una "eina estratègica per a la modernització de l'economia espanyola i per reforçar la seguretat jurídica de les empreses", a més d'una necessitat demogràfica i econòmica i una qüestió de drets humans.
Així ho ha explicat l'advocada i assessora d'estrangeria Eva Canut Pol, que defensa la importància de la mesura donat el context d'envelliment de la població i en què la incorporació plena de les persones estrangeres és clau per garantir la sostenibilitat del sistema de benestar i equilibrar la relació entre cotitzadors i pensionistes, recull la patronal en un comunicat aquest dimarts.
En aquest sentit, la normativa aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres permetrà "flexibilitzar" la contractació per a les empreses, explica el sindicat, facilitant la cobertura de necessitats en sectors amb dificultats per contractar o amb elevats nivells de temporalitat.
També contribuirà a reduir l'economia submergida i incrementar les cotitzacions, permet obtenir una habilitació provisional per residir i treballar a Espanya des de l'inici de la tramitació, la qual cosa evita que les empreses "perdin candidats vàlids" durant el període d'espera, i permet regularitzar treballadors que ja compten amb vincles laborals a través de l'arrelament extraordinari.
"Facilitar una via de migració regular, ordenada i previsible és el millor mecanisme per prevenir l'explotació laboral i enfortir un model de mobilitat humana ordenat que beneficiï tant l'empresa com el treballador", ha defensat Canut.