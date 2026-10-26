Cecot crea una eina gratuïta perquè les pimes coneguin oportunitats d'estalvi energètic

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha creat una eina gratuïta pensada perquè les pimes puguin conèixer les oportunitats d'estalvi energètic que tenen al seu abast, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'eina, anomenada Autodiagnosi d'Eficiència Energètica, permet a les empreses fer una avaluació de la seva gestió energètica i detectar possibles àmbits de millora.
Les pimes han de fer un qüestionari en línia amb el qual obtenen un informe personalitzat amb recomanacions pràctiques per optimitzar el consum i reduir costos.
D'aquesta manera, poden "conèixer millor la situació energètica" del seu negoci i comptar amb orientació per avançar cap a una gestió més eficient dels recursos.
El director de l'Oficina per a la Transició Energètica de la patronal, Josep Casas, ha subratllat que conèixer el consum d'energia és "el primer pas per identificar ineficiències" i prendre decisions que ajudin a reduir costos.