Cecot i la Conselleria de Justícia continuaran impulsant la difusió dels mecanismes de segona oportunitat

Panés (Cecot) ha rebut el conseller Espadaler a la seu de la patronal

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Cecot i la Conselleria de Justícia de la Generalitat han reafirmat la seva col·laboració per impulsar la difusió dels mecanismes de segona oportunitat entre la ciutadania i les persones que ho necessitin per garantir la seva activitat professional, segons un comunicat de la patronal aquest dimecres.

Aquest acord facilita que els empresaris que necessitin tancar la seva activitat per insolvència puguin accedir al HelpEmpresa de Cecot, que els proporcionarà un diagnòstic personalitzat i acompanyament en el procés de tancament, per garantir que els professionals puguin reprendre l'activitat sense càrregues insostenibles.

Ho han acordat aquest dimecres en la visita institucional del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, a la seu de la patronal, on ha estat rebut pel seu president, Xavier Panés.

Panés ha dit que han compartit les seves propostes i reflexions sobre assumptes com la llei de la segona oportunitat, els processos d'alerta primària i "mesures de previsió per garantir l'activitat empresarial a Catalunya, a banda de més difusió i prescripció de mecanismes com la mediació o la conciliació".

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Entre les iniciatives destacades ha sorgit la voluntat de promoure i donar a conèixer els mecanismes de resolució de conflictes en l'àmbit empresarial i professional, a banda de mecanismes més accessibles per a la segona oportunitat.

Espadaler ha subratllat que "garantir un sistema de justícia proper i efectiu és una prioritat", i que la col·laboració amb Cecot permetrà acostar a la ciutadania nous instruments per fomentar la mediació i prevenir situacions crítiques.

Altres assumptes tractats durant la reunió han estat la preocupació per l'acumulació d'expedients als jutjats que generen el col·lapse judicial, la multireincidència i la promoció de mecanismes com la conciliació, la mediació i la proposta d'unes oficines judicials per ajudar a desencallar els jutjats.