Cecot Comerç i Comertia reclamen protegir els comerços dels aldarulls

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Cecot Comerç i Comertia han reclamat una anticipació i coordinació més grans per protegir els locals comercials en mobilitzacions de risc, en un comunicat aquest dilluns.
Les dues entitats han condemnat "els actes vandàlics i saquejos" de dissabte a la nit a Barcelona, i han demanat que, quan les autoritats tinguin informació sobre convocatòries amb un risc per a l'activitat comercial, avisin els establiments que es poden veure afectats.
Han afegit que cal avançar en mecanismes de prevenció, informació i coordinació entre administracions, cossos de seguretat i representants del sector comercial.
"Reclamem que qualsevol informació disponible que permeti anticipar possibles situacions de risc es comparteixi amb prou antelació amb el sector per facilitar l'adopció de mesures preventives", han dit.
Han subratllat que l'objectiu d'aquesta reclamació "no és interferir en l'exercici del dret a la manifestació", sinó facilitar que els locals comercials puguin prendre decisions i adoptar mesures de prevenció.