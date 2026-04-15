Cecot celebrarà les eleccions a la presidència el 3 de juny

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha iniciat el procés electoral per a la presidència de la patronal, que culminarà amb l'Assemblea General Electoral el pròxim 3 de juny, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
Ho ha anunciat després de la reunió de la junta directiva, coincideix amb la finalització al juny del mandat estatutari de 4 anys iniciat el 2022 de l'actual president, Xavier Panés, i el procés es desenvoluparà d'acord amb els estatuts i el reglament de Cecot.
Panés ja ha manifestat la voluntat de presentar-se a la reelecció, una decisió que ha vinculat als resultats de l'últim mandat i a la "necessitat" de donar continuïtat als canvis impulsats durant el període.
"Haurem de ser capaços de promoure debats incòmodes però imprescindibles i d'assolir consensos amplis en qüestions tan determinants per a la nostra societat del benestar com és la sostenibilitat del mercat de treball", ha subratllat l'actual president.
D'acord amb el calendari electoral aprovat, el període de presentació de candidatures serà entre el 16 d'abril i el 9 de maig, i un cop la junta electoral hagi validat la documentació i s'hagi superat el període d'al·legacions, la votació, proclamació i presa de possessió se celebrarà durant l'assemblea general de juny.