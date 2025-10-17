Cecot celebra que l'opa fallida garanteix l'"autonomia i arrelament" del Sabadell

Xavier Panés recorda que des del principi van expressar preocupació per "les conseqüències" de l'operació
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha valorat positivament aquest divendres que l'opa de BBVA sobre Banc Sabadell no prosperi, perquè garanteix "l'autonomia i arrelament al territori" de l'entitat catalana, la pluralitat del sistema financer i la competitivitat de les empreses catalanes.
És "una bona notícia per al conjunt del teixit empresarial català, especialment per a les petites i mitjanes empreses, ja que preserva la pluralitat del sistema financer", explica la patronal en un comunicat.
Així mateix, considera que s'"evita una concentració més gran del mercat bancari que hauria pogut reduir la competència i, per tant, les opcions de finançament per a les empreses".
El president de Cecot, Xavier Panés, ha recordat que des del principi van expressar preocupació per "les conseqüències que una operació d'aquesta magnitud podia tenir sobre el finançament empresarial, especialment de les pimes, i sobre la pèrdua de centres de decisió locals".
El resultat d'aquest procés "reforça un model de proximitat i de compromís amb el territori" que considera fonamental per mantenir un teixit econòmic fort, divers i competitiu.